Mallorca-Regierung präsentiert Projekt zur Renovierung des Hafens von Cala Rajada

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln will jetzt definitiv die Rundererneuerung des Hafens von Cala Rajada im Nordosten von Mallorca in Angriff nehmen. Am Mittwoch wurde das Projekt vor Ort in Anwesenheit der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol präsentiert.

6,1 Millionen Euro sollen investiert werden. Geplant ist, dass die Bauarbeiten nach dem Sommer beginnen und anderthalb Jahre dauern sollen. Man will so agieren, dass die Menschen möglichst wenig vo den Arbeiten gestört werden und der unverfälschte Blick aufs Meer erhalten bleibt.

Vor allem die Schutzmauer soll renoviert werden. Hier gelangten bei Stürmen immer wieder auch durch Löcher Wassermassen ins Hafenbecken. Es sollen dort unter anderem weitere Betonblöcke aufgeschüttet werden, um den Ferienort vor hohem Wellengang zu schützen. (it)