Nur zwei Regionen in Spanien haben weniger Corona-Neuinfizierte als die Balearen

Die Balearen haben spanienweit besonders wenig Corona-Neuinfizierte. Das zeigen offizielle Zahlen des spanischen Gesundheitsministeriums vom Donnerstag. Nur die Kanaren und Kantabrien haben weniger Infizierte. Die Inzidenz auf den Balearen liegt bei 463 neuen Fällen je 100.000 Einwohner in den vergangenen beiden Wochen.

Die Kanaren sind Spitzenreiter, was wenige Neuinfektionen angeht: 173 in den vergangenen zwei Wochen je 100.000 Einwohner. Kantabrien liegt bei 360. Dass die Balearen im spanischen Vergleich so wenige Fälle aufweisen, ist einem starken Abwärtstrend zu verdanken. Im Dezember war die Inselgruppe am stärksten vom Coronavirus betroffen. Und noch am 22. Januar lag der Wert bei 723 je 100.000 gemittelt innerhalb von zwei Wochen.



Der balearische Gesundheitsexperte Joan Carles March macht für den starken Rückgang die Corona-Restriktionen verantwortlich. Auf den Balearen sind Restaurants, Bar und größere Geschäfte seit mehreren Wochen geschlossen.



Auf Mallorca liegt die Inzidenz bei 263 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner während zwei Wochen. Menorca, Formentera und besonders Ibiza mit einer Inzidenz von 1.813 Fällen liegen deutlich über dem Mallorca-Wert. Die Insel könnte bald von der Stufe "extremes Risiko" auf "hohes Risiko" herabgestuft werden. (ps)