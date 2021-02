Jeder zweite Deutsche will noch schärfere Einreisebestimmungen

Die Mehrheit der Deutschen ist dafür, die Einreisebeschränkungen noch weiter zu verschärfen. In einer am Samstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov forderten dies insgesamt 51 Prozent. 29 Prozent davon wollen sogar, dass die Grenzen so weit wie möglich geschlossen werden.

Dagegen sind nur acht Prozent für eine Lockerung der Beschränkungen zum jetzigen Zeitpunkt und sieben Prozent für eine komplette Abschaffung. 27 Prozent halten die momentan geltenden Maßnahmen für in Ordnung. Acht Prozent machten keine Angaben.

Die Bundesregierung hat die Einreise nach Deutschland in den vergangenen Wochen Zug um Zug verschärft. Wer von Mallorca nach Deutschland, will muss vor dem Abflug ein negatives Ergebnis aus einem höchstens 48 Stunden alten Test vorzeigen.

Für zwölf Länder mit besonders gefährlichen Virusvarianten, darunter Spaniens Nachbarstaat Portugal, wurde in der vergangenen Woche eine weitreichende Einreisesperre erlassen.