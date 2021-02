Deutsche sollen in Peguera junge Österreicherin sexuell belästigt haben

Drei Deutsche stehen unter Verdacht, in Peguera im Südwesten von Mallorca eine junge österreichische Staatsbürgerin sexuell belästigt zu haben. Einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zufolge sagte die Frau gegenüber Guardia Civil in Calviá aus, dass die Männer sich ihr am 31. Januar am Strand von Torà genähert hätten, als sich sich dort allein befunden habe.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 49-jährigen, einen 61-Jährigen und einen 71-Jährigen. Letzterer soll das Opfer gekannt haben.

Die Männer erschienen laut dem Zeitungsbericht an jenem Tag am Strand gegen 16 Uhr mit Sangría. Laut den Aussagen der 31-Jährigen bei der Guardia Civil reichte ihr der 71-Jährige ein Glas mit dem Getränk.

Wie die Frau weiter aussagte, verlor sie daraufhin das Bewusstsein und wachte erst wieder gegen 19 Uhr im Badezimmer des 61-Jährigen auf. Dieser soll sie zudem mit seinem Handy gefilmt haben.

Die Frau hat den Verdacht, dass ihr eine Pille ins Getränk gelegt worden sei, woraufhin sie das Bewusstein verloren habe. Sie ist sich sicher, sexuell belästigt worden zu sein. (it)