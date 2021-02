TV-Tipp: Auswanderer am Ballermann

David und Julie stürzen sich in das größte Abenteuer ihres Lebens. Auf Mallorcas berühmter Schinkenstraße wollen sie einen Menstrip-Club eröffnen. Dafür hat das Paar in einen Laden am Ballermann 800.000 Euro investiert: Ihre gesamten Ersparnisse sowie ein Darlehen von Davids Eltern.

David legt sich ordentlich ins Zeug, um den Laden in Schwung zu bringen. Doch der 29-Jährige hat die Rechnung ohne die spanische Bürokratie gemacht: So darf der Jungunternehmer nicht mit seiner Stretch-Limo durch die Gegend fahren, um auf seinen Laden aufmerksam zu machen. Eine Katastrophe, denn ohne Werbung wird niemand den neuen Laden besuchen, schon gar nicht in der Vorsaison.

Vox wiederholt die Folge der Dokusoap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” aus dem Jahr 2017 am Montag, 8. Februar, um 23.15 Uhr.