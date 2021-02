Berühmteste Höhle auf Mallorca erstmals seit 85 Jahren geschlossen

Erstmals seit 85 Jahren ist die berühmteste Höhle auf Mallorca für Besucher nicht zugänglich. Der Grund ist das coronabedingt fast völlige Ausbleiben von Urlaubern, wie der Chef der bei Porto Cristo gelegenen Drach-Höhle, Matías Servera, am Samstag sagte. So etwas habe es seit dem Spanischen Bürgerkrieg nicht gegeben.

80 dort beschäftgte Personen wurden den Angaben zufolge auf Kurzarbeit gesetzt. Jetzt müsse man abwarten, wie sich das Krankheitsgeschehen entwickele und, sollte sich die Lage verbessern, schnell handeln. Man habe den Mai für die Wiedereröffnung im Auge.

Bis 2019 hatten pro Jahr etwa 600.000 Menschen die Drach-Höhle besucht. 2020 waren es nur noch 20 Prozent davon. Das Besondere an der Tropfsteinhöhle ist, dass dort auf einem kleinen unterirdischen See Musiker in beleuchteten Booten ein Konzert geben. (it)