Polizei räumt Strand auf Mallorca mit zahllosen Menschen

Polizisten haben am Samstag zahllose Personen auf dem Strand von Cala Major in Palma de Mallorca eindringlich bitten müssen, das Gebiet zu verlassen. Laut lokalen Medienberichten vom Montag hatten sich dort angesichts sehr milder Temperaturen Hunderte zum großen Teil ohne Masken aufgehalten.

Die Räumungsaktion begann nach 17 Uhr, als die Polizei von der Situation auf dem Strand Kenntnis erhielt. Bei den Besuchern handelte sich vor allem um junge Leute, die unter anderem in Gruppen Alkohol tranken, was streng untersagt ist. Auch Straßenmusiker hielten sich in Cala Major auf. Sogar Surfer waren dort zugegen.

Wo immer sich auf den Balearen derzeit Menschenmassen bilden, muss die Polizei wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr mit Corona momentan einschreiten. (it)