Handys geklaut: Polizei auf Mallorca nimmt fünf Räuber fest

Die Polizei hat fünf weitere Räuber, die im Park an der Kathedrale in Palma Passanten beklaut haben soll, festgenommen. Wie die Internetseite Mallorca-Diario mitteilte, steht die Festnahme im Zusammenhang mit einer Welle von Raubüberfällen in der Nähe der Kathedrale. Es soll sich nach Polizeiangaben besonders um jugendliche Täter handeln.

Die Überfälle hatten im Oktober des vergangenen Jahres begonnen. Die Jugendlichen klauten vor allem Handys. In den darauf folgenden Wochen verübten die Täter mindestens ein halbes Dutzend Überfälle. Anfang Dezember gab es erste Festnahmen. Dabei wurden vier mutmaßliche Räuber festgenommen.

Unter den fünf jetzt Festgenommenen ist ein Minderjähriger, der zuvor schon wegen anderer Delikte aufgefallen war. Er kam in einen Jugendknast. Die anderen müssen sich diese Woche gegenüber der Polizei verantworten. (ps)