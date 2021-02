Briten-Medien rechnen nicht mit "Handtuchkrieg" gegen Deutsche auf Mallorca

Britische Medien rechnen für den Sommer fest mit dem Ausfall der traditionellen Handtuch-Nickeligkeiten mit deutschen Urlaubern an Hotelpools auf Mallorca. Die Bürger des Königreichs hätten diesmal wegen der viel schnelleren Impfkampagne die Schwimmbecken ganz allein für sich, stichelte am Sonntag der "Telegraph".

Hintergrund ist die Tatsache, dass das Prozedere in Deutschland eher langsam vonstatten geht, während in Großbritannien bis zum Juli schätzungsweise schon drei Viertel der Menschen gegen Corona geschützt sein könnten.

Der Wirtschaftsexperte Moritz Schularick sagte unterdessen dem Nachrichtenmagazin "Spiegel", dass die Impfkampagne in Deutschland durchaus drei Monate länger dauern könne. Das bedeute, dass die Bundesbürger anders als die Einwohner anderer Länder wie Großbritannien möglicherweise längere Zeit keinen Urlaub machen könnten.

In den Vor-Coronajahren war es an Hotel-Pools oft zu kuriosen Auseinandersetzungen vor allem zwischen Deutschen und Briten um leere Liegen gekommen. Manche Feriengäste beider Nationalitäten hatten sich angewöhnt, bereits am frühen Morgen Handtücher auf Liegen zu platzieren, was Spätaufsteher ärgerte. (it)