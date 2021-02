Mutmaßlicher deutscher Stalker soll Promi-Influencerin auf Mallorca belästigt haben

In Palma de Mallorca ist ein 29-jähriger Bundesbürger festgenommen worden, der im Internet eine als Influencerin tätige Landsfrau seit August 2020 belästigt haben soll. Dem mutmaßlichen Stalker wird laut einer Pressemitteilung vorgeworfen, in einem sozialen Netzwerk manchmal 50 bis 60 Ton- oder schriftliche Nachrichten pro Tag an die Frau geschickt zu haben.

Der Mann tat den Angaben zufolge so, als sei er der Vater der Töchter der Influencerin. Er habe zudem durchblicken lassen, dass er über jeden Aufenthaltsort seines Opfers bestens informiert sei. Einmal soll er als Pizzalieferant vor ihrer Wohnung nahe dem Viertel El Terreno erschienen sein. Mehrfach habe der Mann geäußert, Geschlechtsverkehr mit der Frau haben zu wollen. Er soll auch wiederholt vor deren Wohngebäude genächtigt haben.

Die Frau soll in der Prominenten-Szene auch in Deutschland fest verortet sein, aber vor allem auf Mallorca leben.

Wiederholtes widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen wird gemeinhin als Stalking bezeichnet. (it)