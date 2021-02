Frontaler Crash: Zwei Autos stoßen in der Inselmitte zusammen

Am Montagabend sind zwei Autos in der Nähe von Sineu in der Inselmitte frontal zusammengestoßen. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, wurden die Autofahrer schwer verletzt. Ein drittes Fahrzeug war ebenfalls in den Unfall involviert.

Polizei und Feuerwehr gehen davon aus, dass sich die Autofahrer zu spät gesehen haben. Weitere Angaben zu der Unfallursache konnten die Behörden zunächst nicht machen. An den Unfallort rückte die Feuerwehr aus Palma an, um die stark zerstörten Wagen zu bergen. Die Polizei regelte den Verkehr. (ps)