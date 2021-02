Bis zu 700 Euro Bußgeld für liegengelassene Hundeexkremente in Alaró

Hundehaltern im Ort Alaró im Nordwesten von Mallorca drohen hohe Bußgelder, wenn sie die Exkremente ihrer Vierbeiner nicht einsammeln. Das sieht eine neue Verordnung der am Rand der Serra de Tramuntana gelegenen Gemeinde vor. Bis zu 700 Euro können dann fällig werden.

Hundehalter werden zudem verpflichtet, einen Behälter mit Wasser mitzuführen. Damit müssen sie den Urin ihrer Haustiere wegspülen. In dem Dorf sollen Spezialkräfte der Gemeinde die Einhaltung dieser Regeln überprüfen.

Was die Beseitigung von Kot angeht, so lässt die Disziplin vieler Tierhalter auf Mallorca sehr zu wünschen übrig. (it)