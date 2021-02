Organisator von Mallorca-Protesten muss sein Restaurant abgeben

Der Anführer der auf Mallorca inzwischen aufgelösten Protestvereinigung "Resistencia balear" ist wirtschaftlich am Ende. Deswegen will Victor Sánchez sein Restaurant "As de Tablas" in Palmas Stadtteil S'Escorxador abgeben.

Gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora sagte er, dass er ruiniert sei. Wegen der Mitte Januar dekretierten coronabedingten Schließungsanordnung habe er Schulden anhäufen müssen. Hinzu kämen 200.000 Euro Bußgelder, die gegen ihn im Zusammenhang mit illegalen Demonstrationen verhängt worden seien.

Victor Sánchez hatte mehrere Demonstrationen gegen die Regionalregierung von Francina Armengol organisiert, die teilweise verboten worden waren. Mit anderen Bar- und Restaurantbetreibern gründete er die Protestvereinigung "Resistencia balear". Kürzlich kündigte er an, wegen der hohen Bußgelder nicht mehr weitermachen zu wollen. (it)