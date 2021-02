Einkaufszentren auf Mallorca öffnen von Montag an

Einen Monat und zwei Tage später: Einkaufszentren auf Mallorca öffnen wieder von kommenden Montag an. Sie waren seit dem 13. Januar geschlossen. Ausgenommen waren Lebensmittelläden. Doch diese Lockerungen sind beschränkt. Nur 30 Prozent der Kunden, die sonst in den Laden könnten, dürfen rein. Und: Am Wochenende bleiben die Einkaufszentren zu.

Restaurants und Bars hingegen müssen bis mindestens 2. März geschlossen bleiben. Auch die Kontaktbeschränkungen bleiben intakt: Nur Menschen des eigenen Haushalts dürfen etwas draußen unternehmen. Ausgenommen ist, wer allein lebt. Die- oder derjenige darf sich einem anderen Haushalt anschließen.

Seit mehreren Wochen sinkt die Zahl der Neuinfektionen auf den Balearen und besonders auf Mallorca. Dennoch sind Insel-Politiker vorsichtig und verweisen auf die britische, deutlich ansteckendere Mutation des Virus. Die Balearen sind spanienweit am zweitstärksten von dieser Virus-Variante betroffen. Auf den Balearen sind derzeit in Krankenhäusern 35 Prozent der Intensivbetten belegt. Das Zielniveau für dieses Kriterium gibt die Regierung mit zehn bis 15 Prozent aus. (ps)