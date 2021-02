Wochendendwetter auf Mallorca durchwachsen und kühler

Das Wochenende auf Mallorca beschert der Insel einen bedeckten Himmel, aus dem örtlich Regen fallen kann. Das gilt insbesondere für den Sonntag. Am Samstag bleibt es hingegen wechselhaft.

Auch die Höchstwerte sinken am Sonntag auf maximal 14 Grad. Waren für Freitag noch bis 18 Grad prognostiziert, sind es für Samstag lediglich 15 Grad. Die Tiefstwerte in den Nächten liegen zwischen 5 und 7 Grad. Von Montag an sollen die Temperaturen wieder leicht steigen.

Die Abkühlung hat aber auch einen Vorteil: Die Mandelblüte, die derzeit die Insel verzaubert, hält dadurch länger an.