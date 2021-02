Ab kommender Wochenmitte bis 23 Grad auf Mallorca

Nach dem kühlen Wochenende sind auf Mallorca von Mitte kommender Woche an wieder regelrecht frühlingshafte Temperaturen angesagt. Bereits am Mittwoch steigt die Quecksilbersäule auf über 20 Grad. Am Donnerstag sind dann etwa für Pollença im Norden der Insel sogar 23 Grad prognostiziert. Im Nordwesten und in der Inselmitte wird mit 22 Grad, in Palma hingegen nur mit 19 Grad gerechnet.

Die nächtlichen Tiefstwerte bleiben hingegen relativ stabil bei kühlen 7 bis 8 Grad. In den Morgenstunden sind örtlich Nebelbänke nicht ausgeschlossen. Tagsüber wartet der Himmel mit reichlich Sonnenschein auf. Hin und wieder segeln Wolken und/oder Schleierwolken durch das Blau. Der Wind weht meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen, am warmen Donnerstag aber meist aus West.

Erst am Freitag gehen die Temperaturen den Vorhersagen des balearischen Wetteramtes Aemet zufolge wieder nach unten. Die Höchstwerte betragen dann nur noch 18 bis 19 Grad. (red)