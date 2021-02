Corona-Probleme für Fußballer auf Mallorca

Corona überschattet auf Mallorca die Aufstiegsambitionen von Fußball-Drittligist Atlético Baleares. Wegen eines positiven Virustests musste jetzt das zweite Spiel in Folge verlegt werden. Damit könnte das Team von Trainer Jordi Roger weiter aus dem Rhythmus kommen. Und das in einer äußerst wichtigen Phase der Saison.

Nachdem bei Antigentests am Freitag die Probe eines Mitglieds des Kaders positiv war, wurde die Partie bei Spitzenreiter UD Sanse, die am Sonntag hätte stattfinden sollen, abgesagt. Am Montag bestätigte der spanische Fußballverband, dass auch das für kommenden Sonntag geplante Heimspiel von Atlético gegen Aufstiegskonkurrent Navalcarnero nicht stattfinden kann.

Nach dem Positiv-Ergebnis vom Freitag haben sich die Inselkicker und ihre Betreuer am Samstag PCR-Tests unterzogen. Dem Vernehmen wurde dabei keine weitere Corona-Infektion festgestellt.

Bei Atlético Baleares wartet man nun darauf, dass der Verband die weiteren Schritte vorgibt und bekannt wird, wann wieder ein Mannschaftstraining erlaubt ist.

Das große Problem: Wegen der Umstrukturierung der Ligen unterhalb der zweiten Liga wird in dieser Saison in der dritten Liga nach einem besonderen Modus gespielt. Atlético muss in einer Staffel mit zehn Clubs nach 18 Spielen mindestens Platz drei belegen, um weiter um den Zweitliga-Aufstieg mitspielen zu können. Momentan ist man Fünfter mit fünf Punkten Rückstand auf Rang drei. Und die Inselkicker haben nur noch fünf Begegnungen ...

Im November gab es schon einmal Corona-Alarm bei Mallorcas Drittligisten. Damals waren mehrere Kicker positiv getestet worden, Spiele musste neu terminiert werden.