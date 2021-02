Frühlingshaftes Wetter erreicht Mallorca

Auf Mallorca wird das Wetter in der dritten Februarwoche frühlingshaft warm. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet ist der Grund für die milden Temperaturen ein Hochdruckgebiet aus Afrika.

Laut Aemet-Sprecherin Maria José Guerrero können im Laufe der Woche auf der Insel Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad erreicht werden. "Normalerweise liegen die Topwerte im Februar bei maximal 15 Grad", so Guerrero.

Nach aktuellen Prognosen klettern die Höchstwerte am Mittwoch auf 21 Grad im Norden der Insel. Am Donnerstag pendeln sich die Werte bei 23 Grad ein. Samstag und Sonntag steigen die Temperaturen dann noch einmal bis stellenweise 25 Grad an. Dabei soll es weitestgehend windstill bleiben. In den frühen Morgenstunden können sich noch Ortsweise Nebelbänke bilden.

Ab Montag soll es dann wieder kühler werden. Auch kann es dann Ortsweise zu Regenschauern kommen. (cg)