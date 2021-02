Massenlieferung von Impfstoff auf Mallorca im März erwartet

Auf Mallorca und den Nachbarinseln soll voraussichtlich Ende März eine Massenlieferung Impfstoff eintreffen. Das hatte die spanische Außenministerin Arancha González Laya am Donnerstag der Balearen-Präsidentin Francina Armengol bei einem Treffen in Madrid zugesichert.

Acht autonome Regionen in Spanien haben diese Woche damit begonnen, Menschen über 80 Jahre, die nicht in Pflegeheimen wohnen, zu impfen. Auf den Balearen ist der Start dieser Personengruppe aufgrund der Lieferungen für den Monat März vorgesehen.

Balearen-Präsidentin Francina Armengol ist in dieser Woche zu diversen Gesprächen mit der spanischen Zentralregierung nach Madrid gereist. So forderte sie neben finanziellen Hilfen für Unternehmen auf den Inseln auch eine massive Lieferung von Impfstoff. Ziel ist es, den Tourismus auf den Balearen so schnell wie möglich wieder anzukurbeln. (cg)