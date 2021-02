Segelyacht kentert vor dem Hafen von Portitxol

Unweit vom Hafen des Meeresviertels Portitxol in Palma de Mallorca haben Einsatzkräfte des Rettungsdienstes Salvamento Marítimo am Sonntag fünf Personen von einem in Seenot geratenen Segelschiff geborgen. Die Yacht namens "Merlik Fly" war gekentert und hatte sich auf die Seite gelegt.

Zum Einsatz kamen der in Puerto Portals stationierte Hubschrauber "Helimer 220" und mehrere Boote. Am Ende konnte das Segelschiff wieder in eine stabile Lage gebracht werden.

Havarien von solchen Yachten vor den Küsten von Mallorca kommen in der Regel bei rauer See vor allem in den kalten Monaten vor. (it)