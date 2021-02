Verkehrschaos in Palma wegen Demonstration für Rapper Hasél

Auf Mallorca haben Autofahrer am Montagmorgen viel Geduld gebraucht: Rund um die Balearen-Universität UIB hatten Studenten und Aktivisten zu einem Streik aufgerufen und den Verkehr auf der Landstraße nach Valldemossa zeitweise lahmgelegt. Prostiert wurde gegen die Festnahme des spanischen Rappers Pablo Hasél.

Zu der Kundgebung aufgerufen hatte die Studentenvereinigung "Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)". Mit mehren Transparenten und Plakaten forderten die Studenten und Anhänger die Freilassung des Rappers und Meinungsfreiheit in Spanien.

Der katalanische Rapper Pablo Hasél war am 16. Februar in seiner Heimatstadt Lléida festgenommen worden. Grund dafür waren unter anderem kritische Texte gegen die spanische Krone und Monarchie. Seit Haséls Festnahme kommt es in vielen spanischen Städten, vor allem in Barcelona, zu Streiks und Ausschreitungen. (cg)