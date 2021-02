Zigarettendieb auf Plaça Weyler in Palma bewusstlos geschlagen

Vor einem Tabakgeschäft an der bei Urlaubern beliebten Plaça Weyler in Palma de Mallorca hat ein 22-Jähriger einen Bettler zusammengeschlagen, der zwei Päckchen Zigaretten hatte mitgehen lassen. Laut einer Pressemitteilung der spanischen Nationalpolizei vom Wochenende wurde der Dieb am Freitag bewusstlos auf dem Boden liegend angetroffen.

Bei dem Angreifer handelt es sich um 22-jährigen Spanier argentinischer Abstammung, den Lebensgefährten der Ladenbetreiberin. Er wurde festgenommen und später unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

Der zusammengeschlagene Bettler musste mit schweren Verletzungen zur Notaufnahme des Krankenhauses Son Espases gebracht werden. Er hatte sehr viel Blut verloren.

An und nahe der Plaça Weyler befinden sich das Museum Caixa Forum und die beliebte Bar Central. (it)