Mallorcas Naturpark S'Albufera wird deutlich größer

Der Naturpark im Feuchtgebiet s'Albufera bei Alcúdia im Norden von Mallorca wird deutlich größer. Die Fläche steigt um 390 Hektar oder 24 Prozent auf 2036 Quadratmeter, wie der balearische Umweltminister Miquel Mir am Montag mitteilte. Auch der Strand Es Comú gehört künftig dazu.

In dem Naturpark leben im Schilf und in Kanälen mit Brackwasser zahllose Exemplare unterschiedlichster Vogelarten. Auch invasive blaue Krebse tummeln sich dort. Der Park verfügt über zahlreiche Wege und Hochstände, von wo aus man das Treiben beobachten kann.

In der Nähe befinden sich die Urlauberorte Port d'Alcúdia, Playa de Muro und Can Picafort. (it)