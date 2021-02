Kinder zünden auf Mallorca Auto mit Insassin an

Sechs Minderjährige sollen in Palma de Mallorca ein Auto angezündet haben, in dessen Innerem sich eine Frau befand. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden inzwischen festgenommen, vier weitere bleiben auf freiem Fuß, weil sie unter 14 Jahre alt sind.

Das Verbrechen wurde laut einer Pressemitteilung der spanischen Nationalpolizei bereits am 15. Februar in dem Viertel Polígon de Llevant verübt. Bei diesem "Barrio" handelt es sich teilweise um einen sozialen Brennpunkt. Die Frau konnte aus dem Auto steigen, bevor sie von den Flammen erreicht wurde.

Bei den verdächtigen Personen handelt es sich um sechs Jungen und ein Mädchen. Die Kinder sollen bereits Büsche angezündet haben, bevor sie das Auto in Brand steckten. Ihnen wird vorgeworfen, am Nachmittag des 15. Februar Benzin in einen Kanister gefüllt zu haben. Dieses soll bei den Delikten als Feuerbeschleuniger benutzt worden sein. (it)