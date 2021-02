Deutsche Medien würdigen entspanntere Corona-Lage auf Mallorca

Zahlreiche deutsche Medien haben am Dienstag in Berichten die deutlich verbesserte Corona-Lage auf Mallorca gewürdigt. "Spiegel Online", der Internet-Dienst der Tageszeitung "Die Welt" und andere Auftritte berichteten über die inzwischen entspanntere Situation und verglichen diese mit der teils noch schlechteren Lage in einigen Teilen Deutschlands.

Verwiesen wurde darauf, dass auf der Insel die niedrigsten Ansteckungszahlen seit Juli erreicht worden seien. Vor genau einer Woche seien noch 128 neue Fälle erfasst worden.

Auch die entspanntere Lage in den Krankenhäusern und besonders auf den Intensivstationen wurde lobend erwähnt. Hervorgehoben wurde auch, dass trotz der verbesserten Lage die Restriktionen wohl nur langsam gelockert werden, um die Hochsaison zu retten. In diesem Zusammenhang wurde auf die Anstrengungen der Regionalregierung von Ministerpräsidentin Francina Armengol verwiesen.

Am Dienstag lag die Sieben-Tages-Inzidenz auf Mallorca bei 40,8. In Hamburg betrug sie 66 und in Bayern 58. Spitzenreiter ist Thüringen mit 120. (it)