Historisches Wasserschöpfrad in Port d'Andratx schwer beschädigt

Ein historisch bedeutsames Wasserschöpfrad am Ortseingang von Port d'Andratx ist schwer beschädigt worden. Das teilte die zuständige Gemeinde am Donnerstag mit. Als Täter verdächtigt werden mehrere Jugendliche, die sich an unterschiedlichen Abenden dort aufgehalten hatten.

Das im 19. Jahrhundert konstruierte Wasserschöpfrad "Hort de s'Almudaina" steht unter Denkmalschutz und wurde vor zehn Jahren restauriert. Seitdem ist es Ziel vor allem von Ausflügen von Schulklassen.

Durch Wasserkraft angetriebene Schöpfräder zur Bewässerung („Noria“) sind bereits aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. aus Mesopotamien bekannt. Erste Mahlmühlen mit Wasserkraftantrieb sind aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. aus China belegt. (it)