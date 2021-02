Studenten auf Mallorca machen mit Video auf Tourismussektor aufmerksam

Mit diesem Video wollen wir der Tourismusbranche dank echter Erfahrungsberichte von Fachleuten eine Stimme geben. Wir wissen, dass wir die Welt nicht verändern können, aber wir können zum Fortschritt des Tourismus auf den Balearen beitragen. Denn am Ende des Tages: ,Wir alle sind Tourismus’. Es gibt jemanden sehr bedeutenden in Ihrem Leben, der Ihnen eine wichtige Botschaft geben möchte und der sehr dankbar sein wird, wenn Sie dieses Video der Hoffnung teilen, damit es alle unsere lieben Kunden erreicht, die wir so sehr vermissen. Jetzt, wo uns so viele Entfernungen trennen, helfen Sie uns, sie zu verkürzen.✨ Foto: Youtube: Storytellingers