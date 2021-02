Weiter frühlingshaftes Wetter auf Mallorca

Auf Mallorca bleibt es auch am langen Wochenende weiterhin frühlingshaft mild. Der spanische Wetterdienst Aemet meldet Rekordtemperaturen bis zu 20 Grad auf der Insel.

Am Samstag startet der Tag noch etwas bedeckt und stellenweise neblig. Am Vormittag klart es dann aber auf. Die Temperaturen klettern auf 18 Grad. Nachts kühlt es allerdings auf bis zu 5 Grad ab. In den Bergen kann es Frost geben.

Der Sonntag startet mit einem Sonne-Wolken-Mix. Im Laufe des Tages setzt sich dann die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen bis zu 20 Grad.

Der Balearen-Tag (1.3.) beginnt wechselhaft. Im Osten der Insel kann sich der Himmel stellenweise zuziehen. In der Gegend um Cala Rajada werden dann auch Regenschauer erwartet. Aufgrund eines Hochdruckgebietes aus Afrika, liegt Sáhara-Sand in der Luft. Die Werte bleiben weiterhin mild. (cg)