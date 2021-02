Strandsaison in Alcúdia wird am 1.Mai eingeläutet

In Alcúdia, im Norden von Mallorca, beginnt die Strandsaison voraussichtlich am 1. Mai. Dann werden auch wieder Liegen und Sonnenschirme vermietet. Im vergangenen Jahr wurde Alcúdia zum ersten coronafreien Strand in Spanien ausgezeichnet, nachdem alle notwendigen Hygiene-Standards angepasst wurden.

Seit Februar wird kaputtes Equiment repariert und erneuert. Am Strand von Alcúdia befinden sich rund 2000 Sonnenschirme und 4000 Strandliegen. Der Preis für eine Liege pro Tag ist in der kommenden Saison auf 6,50 Euro festgelegt.

Im vergangenen Jahr verzeichnete der Strandliegenverleih aufgrund der Corona-Pandemie einen hohen Einnahmeverlust. So wurden lediglich 180.000 Euro Umsatz gemacht. Zum Vergleich: Normalerweise werden jährlich rund zwei Millionen Euro eingenommen.(cg)