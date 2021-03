Überdurchschnittlich viele Corona-Tote auf Mallorca

Die vielen Corona-Toten, die in den vergangenen Wochen bei abklingenden Neuansteckungen auf Mallorca registriert wurden, beunruhigen Experten kaum. Das sei ein auf Logik basierender Domino-Effekt, zitierte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora aus balearischen Gesundheitskreisen.

Bei einer fallenden Kurve merke man zunächst den Rückgang der Neuansteckungen. Später reduziere sich in der Regel die Zahl der Einlieferungen auf Intensivstationen. Erst ganz am Ende einer Welle geht den Angaben zufolge die Zahl der Toten zurück.

Allein in der vergangenen Woche waren auf Mallorca und den Nachbarinseln 40 Menschen der Krankheit erlegen. Eine Woche davor waren es 38 gewesen, im Schnitt fünf und mehr am Tag. Im gesamten Februar starben auf den Inseln 126 Menschen an Corona, genauso viele wie im Januar. Das waren nicht sonderlich viel weniger als zuletzt im April 2020, als 142 Menschen Opfer der Seuche geworden waren. (it)