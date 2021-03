Bars und Restaurants auf Mallorca nach sechs Wochen wieder geöffnet

Bereits in den Morgenstunden sind auf Mallorca Tische und Stühle auf den Außenterrassen zurecht gerückt worden. Die ersten Insel-Bewohner und Ausflügler sitzen vor dampfenden Kaffee, dazu gibt es traditionelles mallorquinisches Gebäck wie Ensaimada oder ein geröstetes Brötchen mit Tomate und Olivenöl bestrichen.

Nach sechs Wochen dürfen Bars, Cafés und Restaurants auf der Insel wieder ihre Außenterrassen öffnen. Allerdings sind die Öffnungszeiten vorerst auf täglich bis 17 Uhr begrenzt. Des Weiteren müssen sich Barbetreiber und Restaurantbesitzer an einige Regeln halten. So dürfen sich maximal vier Personen an einem Tisch zusammensetzen. Insgesamt ist die Personenkapazität auf 50 Prozent festgelegt. Auch der Mindestabstand von Tisch zu Tisch muss eingehalten werden.

Nach Angaben des Präsidenten des Verbandes kleiner und mittelständischer Unternehmen auf Mallorca (PIMEM), Alfonso Robledo, kommt die Eröffnung in dieser Form lediglich kleinen Unternehmen zu Gute. Für Gastronomiebetriebe ohne Außenterrasse und mit mehr als drei Mitarbeitern lohne sich die Eröffnung kaum, sagt Robledo. Voraussichtlich ab dem 15. März sollen auch die Innenbereiche von Restaurants und Cafés wieder öffnen. Laut Balearen-Regierung hängt das allerdings von der Entwicklung der Corona-Neuansteckungen ab.

Restaurants können nach 17 Uhr weiterhin Speisen und Getränke bis 22 Uhr zur Selbstabholung anbieten. Der Lieferservice kann bis Mitternacht betrieben werden. (cg)