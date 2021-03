Gastronom in der Cala d'Or vergreift sich an Minderjähriger

Ein Besitzer eines Restaurants in der Cala d'Or auf Mallorca muss zwei Jahre ins Gefängnis, weil er sich an einer 17 Jahre alten Mitarbeiterin vergriffen hat. Das entschied jetzt ein Gericht in Palma. Der Mann muss dem Opfer, eine Kellnerin, außerdem 2000 Euro Entschädigung zahlen.

Die Vorfälle ereigneten sich im Juni und Juli 2019. Laut dem Urteil befummelte der 42-Jährige seine Kollegin bei mehreren Gelegenheiten. Er umarmte sie, küsste sie am Hals, berührte ihre Brust sowie ihren Po. Das geschah als sich beide allein im Restaurant befanden und mit Arbeitskollegen einen Bootsaufflug machten.

Der Verurteilte wusste, dass das Mädchen erst 17 Jahre alt ist und machte auch weiter, nachdem sie sich über die Tätscheleien beschwert hatte. Der Mann stritt die Vorwürfe vor Gericht ab. (ps)