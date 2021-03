Richard Branson bekommt Baulizenz auf Mallorca

Die Gemeinde Banyalbufar hat die Genehmigung zum Umbau des Landguts Son Bunyola in ein Luxushotel erteilt. Das bestätigte in der vergangenen Woche im Gespräch mit der MM-Schwesterzeitung Majorca Daily Bulletin der britische Unternehmer Richard Branson, der hinter dem Millionenprojekt steht.

Nachdem es ihm bereits zuvor einmal gehört hatte, zahlte Branson im Jahr 2015 rund 15 Millionen Euro für das Anwesen. Den Plänen zufolge soll daraus nun ein exklusives Hotel mit 29 Zimmern werden. Dem Vernehmen nach könnten die Bauarbeiten im Herbst beginnen. Die Eröffnung ist für das Jahr 2023 geplant.

Son Bunyola ist eines der bedeutenden historischen Landgüter der Insel. Seine Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Derzeit befindet sich das Gebäude allerdings in erbarmungswürdigem Zustand, nachdem im August vergangenen Jahres ein heftiger Sturm über die Gegend hinweggefegt war und schwere Schäden an der Fassade, am alten Wachturm und am Dach verursacht hatte.