Take away auf Mallorca: Alkohol nur zusammen mit Speisen erlaubt

Die Öffnung der Restaurant- und Barterrassen auf Mallorca ist an eine Bedingung geknüpft, die bislang gar nicht so sehr bekannt war. Wer dort Take-Away-Produkte kaufen will, darf nicht allein alkoholische Getränke bestellen. Diese können laut der Balearen-Regierung nur dann ausgehändigt werden, wenn auch eine Speise geordert wird.

So wolle man verhindern, dass die Straße zu einer Art Verlängerung einer Bar nach der Schließung der Gastronomie um spätestens 17.15 Uhr wird, sagte die im Amt von Regionalregierungschefin Francina Armengol tätige Ministerin Mercedes Garrido am Donnerstag. Take Away sei bis 22 Uhr möglich.

Die Politikerin fügte hinzu, dass ab dem kommenden Wochenende die Polizisten genauer denn je darauf achten würden, ob die Gastbetriebe regelkonform agieren.

Angesichts der verbesserten Corona-Lage dürfen Restaurants und Bars seit Dienstag wieder Kunden auf den Terrassen bedienen. (it)