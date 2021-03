Zwei Jahre Haft für "Okupas" auf Mallorca

Auf Mallorca ist ein Paar wegen Hausbesetzung und Diebstahl zu zwei Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro verurteilt worden. Die Personen wurden für schuldig befunden, ein Haus in Capdepera besetzt zu haben. Zudem werden sie des Diebstahls in einem weiteren Gebäude des Wohnblocks beschuldigt.

Die Vorfälle hatten sich zwischen dem 20. Januar und 2. Februar 2019 ereignet. Das verurteilte Paar verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Häusern. Nach Zeugenangaben haben sie dabei die Türen beschädigt.

Vor Gericht legten die beiden Angeklagten ein Geständnis ab. Die Geldstrafe soll in Monatsraten abgezahlt werden. (cg)