Erstmals seit Anfang September weniger als 2000 aktive Coronafälle auf Balearen

Erstmals seit September sind auf Mallorca und den Nachbarinseln weniger als 2000 aktive Corona-Fälle gezählt worden. Am Donnerstag nannte das Gesundheitsministerium der Inseln die Zahl 1927. So wenige hatten zuletzt am 9. September 2020 Corona.

Noch am 15. Januar waren nicht weniger als 10.362 aktive Fälle auf den Inseln registriert worden.

Die 14-Tagesinzidenz liegt momentan auf den Inseln bei 68,9 Fällen auf 100.000 Einwohner. Dabei ist die Aufteilung zwischen den Inseln höchst unterschiedlich: Während die Inzidenz auf Ibiza mit 115,61 am höchsten ist, liegt sie auf Mallorca bei 65,96, auf Menorca sogar nur bei niedrigen 7,49 Prozent. (it)