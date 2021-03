Nachbarinsel Menorca ist kein Risikogebiet mehr

Während Mallorca noch weiter als Risikogebiet gilt, ist das bei der Nachbarinsel Menorca bereits nicht mehr der Fall. Das spanische Gesundheitsministerium in Madrid hat die Insel nun auf die Gesundheitsstufe 2 herabgesetzt. Damit befindet sich Menorca nun in der sogenannten "Neuen Normalität".

Mallorca, Ibiza und Formentera bleiben weiterhin in der Gesundheitsstufe 3. Die Corona-Ansteckungen auf Mallorca gehen allerdings immer weiter zurück. So lag die 14-Tage-Inzidenz am vergangenen Freitag bei 55,35 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Die medizinische Situation auf den Balearen wird wöchentlich neu ausgewertet. (cg)