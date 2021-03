Menschenansammlung vor Laden mit verschimmelten Speisen aufgelöst

Polizisten haben vor und in einem nicht in hygienisch einwandfreiem Zustand befindlichen Geschäft in Palma eine größere Menschenansammlung auflösen müssen. Von etwa 30 Personen wurden die Personalien aufgenommen, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Größere Menschengruppen erhöhen die Ansteckungsgefahr mit Corona.

Der Laden befindet sich in der Straße Santa Florentina im Problemstadtteil Son Gotleu. Die Ordnungshüter fanden unter anderem Kakerlaken und sonstige Insekten im Kühlschrank und Schimmel auf Speisen, die zum Verkauf angeboten wurden.

Um die Ansteckungen mit Corona geringzuhalten, geht die Polizei verstärkt gegen illegale Partys oder sonstige Veranstaltungen mit vielen Menschen vor. Am Wochenende fanden balearenweit 27 Einsätze dieser Art statt. (it)