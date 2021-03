Restaurants auf Mallorca ab kommender Woche wieder ganz geöffnet

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln setzt ihren vorsichtigen Deeskalationskurs fort. Nach der Öffnung der Restaurantterrassen am 2. März folgen am 15. März die Innenräume der Gastbetriebe, wie Arbeits- und Tourismusminister Iago Negueruela am Montag ankündigte.

Allerdings sollen noch mit dem Betreten der Innenräume verbundene Restriktionen bekanntgegeben werden. Denkbar ist die Einführung eines bereits im vergangenen Jahr angedachten und vorbereiteten QR-Codesyatems, das die Nachverfolgung von Kontakten erleichtert.

Sämtliche Bars und Restaurants waren am 13. Januar angesichts damals sehr hoher Ansteckungszahlen geschlossen worden.

Negueruela fügte hinzu, Dass man weiterhin sehr vorsichtig sein sollte. Noch würden sich die Infiziertenzahlen auf die Zeit vor den ersten Lockerungen beziehen. (it)