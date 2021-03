Eurowings bietet freie Mittelsitze auch auf Mallorca-Flügen an

Die mit Mallorca eng verbundene Airline Eurowings bietet Gästen ab sofort gegen eine Zusatzgebühr einen freien Mittelsitz an. Dieser kostet laut einer Pressemitteilung 10 Euro und kann online hinzugebucht werden. Der Sitz kann auch nachträglich über das Call Center oder noch direkt vor Abflug am Ticketschalter reserviert werden.

Das Angebot steht allen Kunden zur Verfügung, solange auf dem jeweils gebuchten Flug noch ausreichend Sitzplätze verfügbar sind. Alle reservierten Mittelplätze werden durch eine Abdeckung der Kopflehnen (Aufschrift „Reservierter Freiraum“) gesondert gekennzeichnet.



Eurowings fliegt ab Mallorca zahlreiche Städte in Deutschland an, darunter Düsseldorf und München. (it)