Mallorca bei Impfkampagne spanienweit ganz hinten

Auf Mallorca und den Nachbarinseln wird die Bevölkerung so langsam wie nirgendwo anders in Spanien geimpft. Mit 7162 Verabreichungen pro 100.000 Einwohnern lag die Autonomieregion am Dienstag laut dem spanischen Gesundheitsministerium hinter den Kanarischen Inseln (8046) und der Exklave Melilla (8426), wo ebenfalls schleppend geimpft wird.

Der spanische Schnitt beträgt den Informationen zufolge 11.059 Impfungen pro 100.000 Einwohnern, am erfolgreichsten ist die Region Extremadura mit 14.355 Verabreichungen.

Um aufzuholen, will die Balearen-Regierung nach eigenen Angaben ab dem Montag, 15. März, die Impfkampagne beschleunigen. Dann würden die Einwohner nach Altersgruppen unterteilt gegen die Krankheit unterstützt.

Einer Statistik zufolge liegt man auf den inseln auch bei älteren Bürgern nach wie vor zurück: Nur etwa 13 Prozent der Menschen über 80 Jahre waren am Dienstag geimpft, und das auch lediglich mit der ersten Dosis. Als weitgehend durchgeimpft gelten die Bewohner von seniorenheimen und das Gesundheitspersonal. (it)