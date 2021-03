Mallorca-Flieger Vueling startet Rabattaktion für sämtliche Verbindungen

Die spanische Airline Vueling hat eine Rabattaktion auf sämtliche Flüge gestartet, um ihre Jets vollzubekommen. Wer bis zum Freitag bucht, spart einer Pressemitteilung zufolge 25 Prozent.

Die Flüge dürfen frühestens am 22. März stattfinden, bei der Onlinebuchung muss zusätzlich der Code RT25 eingegeben werden.

Vueling fliegt von Spanien aus Airports wie Düsseldorf, Hamburg und München an. Startet man auf Mallorca, muss man in der Regel in Barcelona umsteigen. In den wärmeren Monaten werden auch Direktflüge von der Insel nach Deutschland angeboten. (it)