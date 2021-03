Jugendliche zelebrieren illegale Trinkgelage nahe Deutschen-Villen in Port d'Andratx

In Port d'Andratx treffen sich immer öfter Dutzende Jugendliche zu größeren Trinkgelagen. Die weitgehend ohne Masken auftretenden Personen seien in der schwer zugänglichen Cala Sa Cova Rotja fast täglich anzutreffen, meldete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Donnerstag. Über diesem Areal befinden sich zahlreiche momentan nicht bewohnte Villen auch von Deutschen.

Durch solche Treffen erhöht sich die Ansteckungsgefahr mit Corona in der beliebten Wohngegend schlagartig. Es kommen dem Bericht zufolge jedes mal bis zu 30 Personen zusammen, was strengstens verboten ist.

Trinkgelage von teils noch minderjährigen Jugendlichen sind in Spanien nicht unüblich, dazu wird in der Regel laute Musik gespielt. (it)