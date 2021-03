Alltours rechnet auf Mallorca mit rund 400.000 Touristen im Sommer

Der Reisekonzern Alltours hat auf der virtuellen Reisemesse ITB, die in diesen Tagen in Berlin stattfindet, angekündigt, in dieser Sommersaison bis zu 400.000 deutsche Touristen nach Mallorca und die Nachbarinseln bringen zu wollen.

Der Präsident und Gründer, Willi Verhuven, hatte zuvor die Corona-Maßnahmen der Balearen-Regierung und die pandemische Entwicklung auf den Inseln gelobt. Dies sei auch der Grund gewesen, Hotels auf den Balearen bereits im März zu öffnen, so Verhuven.

Auch weitere Reiseveranstalter planen mittlerweile, den Tourismus auf den Balearen wieder anzukurbeln. So nimmt Tuifly am 21. März wieder Direktflüge von Deutschland aus auf. Hotelketten wie Grupotel, Hipotels und Protur haben bereits angekündigt, dass sie ihre Häuser an der Playa de Muro, Cala Millor und Playa de Palma wieder eröffnen. Iberostar, Meliá, Riu, Garden sowie MAC Hotels planen die Wiedereröffnung ihrer Unterkünfte zwischen April und Mai.

Die deutsche Regierung wird voraussichtlich an diesem Freitag ihre Entscheidung über eine mögliche Auflösung der Reisebeschränkung für die Balearen bekanntgeben. (cg)