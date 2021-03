Autoverkehr zum Aussichtspunkt Na Burguesa auf Mallorca wird geregelt

Auf Mallorca soll in Zukunft die Zufahrt zum Aussichtspunkt "Na Burguesa" in Gènova bei Palma eingeschränkt werden. Das hat die Diözese der Insel "Bisbat" durchgesetzt. Grund dafür sind übermäßiger Müll, geparkte Autos und zu viele Menschen, die in der Gegend wandern oder Sport treiben. Seit Beginn der Pandemie treffen sich zudem nachts vermehrt Jugendliche und veranstalten sogenannte Trinkgelage, auf Spanisch "Botellón".

Bereits im vergangenen Dezember wurde eine Reinigungsaktion mit Freiwilligen aus der Nachbarschaftsvereinigung und dem Rotary Club Palma in der Gegend durchgeführt. Insgesamt sind bei der Aktion rund 700 Kilo Müll gesammelt worden.

Anwohner beschweren sich immer öfter bei der Gemeinde. Sie fordern von der Polizei, vor allem am Wochenende und nachts die Gegend um den Aussichtspunkt besser zu kontrollieren. (cg)