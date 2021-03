In diesen Straßen in Palma werden Autofahrer am häufigsten geblitzt

Die Straße in Palma de Mallorca mit den meisten Strafzetteln wegen überhöhter Geschwindigkeit ist der Camí dels Reis. Diese verbindet das Gewerbegebiet von Can Valero mit der Landstraße nach Sóller. Das geht aus Statistiken der Stadtverwaltung für die Jahre 2019 und 2020 hervor. Auch auf den Straßen Paseo Marítimo und den Straßen Manacor und Camí de Jesus werden Autofahrer bevorzugt geblitzt.

Am häufigsten fielen Schnellfahrer auf Straßen auf, in denen eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gilt. Von 12.878 Knöllchen wegen überhöhter Geschwindigkeit entfielen darauf 8007, also 62 Prozent.

Im jahr 2020 nahm die Zahl der "Multas" wegen der zeitweise geltenden Ausgangsrestriktionen drastisch ab. Insgesamt wrden lediglich derer 8187 verhängt. (it)