38-Jährige lag vier Monate tot in Wohnung in Palma

Polizisten haben am Sonntag in einer Wohnung in Palma de Mallorcas Stadtteil Son Gotleu die Leiche einer 38-jährigen Frau gefunden. Diese befand sich nach Polizeiangaben bereits seit vier Monaten dort.

Die Beamten entdeckten in der Wohnung auch einen lebenden kleinen Hund, der sich offenbar von Fleisch der Toten ernährt hatte. Nachbarn bemerkten bereits seit vielen Wochen einen unangenehmen Geruch.

Die Frau starb ersten Erkenntnissen zufolge eines natürlichen Todes. (it)