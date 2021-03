Nur Personen aus einem Haushalt dürfen auf Mallorca in ein Hotelzimmer

Wer sich in der Osterzeit zwischen dem 26. März und dem 11. April in einem Hotel auf Mallorca aufhält, darf nur mit Personen aus dem gleichen Haushalt in einem Zimmer nächtigen. Das gilt sowohl für Residenten als auch für Touristen, wie das balearische Gesundheitsministerium mitteilte. Aufenthalte mit Freunden oder Familienangehörigen, die nicht im gleichen Haushalt leben, sind also nicht gestattet.

Die Hotels sind den Angaben zufolge verpflichtet, die Wohnadressen von eincheckenden Personen abzugleichen. Ihnen drohen hohe Bußgelder, wenn sie dem nicht nachkommen. Tatsache ist aber, dass die Vorgabe schwer nachprüfbar ist, da beispielsweise in Reisepässen gar keine Adressen aufgeführt sind.

Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela wies darauf hin, dass in Bars und Restaurants höchstens vier Personen zusammenkommen dürfen, am Strand sind es sechs.

Deutsche können seit Sonntag problemlos nach Mallorca reisen, ohne eine mehrtägige Quarantäne nach der Rückkehr befürchten zu müssen. (it)