Radikaler Wetterumschwung auf Mallorca

Auf Mallorca kühlen die Temperaturen in den kommenden Tagen erheblich ab. Nach dem bereits frühlingshaften und milden Wetter auf der Insel meldet der spanische Wetterdienst Aemet eine Kältefront. Dabei kann es auch immer wieder zu Regenschauern kommen.

Am Dienstag bleibt es auf der Insel noch überwiegend sonnig und mild. Ab Mittwoch zieht sich der Himmel dann zunehmend zu. Die Temperaturen sinken nachts bis zu drei Grad. Vor allem am Wochenende wird es dann schmuddelig: Es bleibt größtenteils regnerisch und bewölkt. Die Höchstwerte pendeln sich am Samstag und Sonntag zwischen 12 und 14 Grad ein.

Am Freitag fällt die Schnellfallgrenze im Tramuntana-Gebirge auf 800 Meter. Frühestens am Montag (22.3) soll sich dann erst wieder die Sonne zeigen. (cg)