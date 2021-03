120.000 Euro Strafe wegen falscher Viagrapillen auf Mallorca

Ein Pharmazie-Unternehmen in Port de Pollença, im Norden von Mallorca, muss nun mit einer Geldstrafe in Höhe von 120.000 Euro wegen des Verkaufs von falschen Viagrapillen rechnen. Das angebliche Potenzmittel wurde in Automaten in diversen Bars verkauft.

Nach ersten Ermittlungen wurden die angeblichen Viagrapillen mit dem Stoff "Tadalafil" versetzt. Diese Substanz soll eine ähnlich stimulierende sexuelle Wirkung wie Viagra haben.

Laut Polizei wurden rund 2500 Pillen sichergestellt. Durchsucht wurden 50 Bars und Kneipen in Inca, Alcúdia, Calvià, Palma und Manacor. (cg)